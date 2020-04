Coronavirus : Wuhan reprend vie petit à petit

Wuhan (Chine) se réveille toute doucement de son long sommeil. Après plus de deux mois de confinement, la ville recommence à vivre. On circule à nouveau. Transports publics et taxis reprennent du service. Ce n’est pas encore la foule des grands jours, mais certaines rues commencent à s’animer. Les contrôles de température sont partout. La peur du coronavirus est toujours là. Le pire semble passé, mais les visages demeurent masqués. À l’entrée des rares centres commerciaux autorisés à ouvrir, une distance réglementaire doit être respectée. Les clients entrent au compte-gouttes.

Quarantaine pas encore levée

À l’intérieur, rien n’est laissé au hasard. Les vendeuses doivent tout nettoyer en permanence. Il y a ceux qui vont faire des courses et ceux qui se précipitent chez les coiffeurs, protégés par des combinaisons stériles. Les salons sont toujours fermés, alors les coupes se font dans la rue. À Wuhan, on est encore très loin d’un retour à la normale. Une sortie tous les trois jours est autorisée. Toutes les activités de la ville n’ont pas repris. Certains quartiers restent barricadés. Après 70 jours de confinement, la ville reste toujours sous cloche. Ce n’est que le 8 avril que Wuhan devrait être totalement libérée et ouverte au reste de la Chine.



