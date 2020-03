Coronavirus : une nouvelle attestation de déplacement en vigueur

Lundi 23 mars, les consignes de confinement ont été renforcées. Pour sortir de son domicile, il faut désormais se munir d’une nouvelle attestation de déplacement dérogatoire. Mais qu’elle est la différence avec l’ancienne attestation ? "La nouveauté, c’est qu’il faudra désormais préciser l’heure à laquelle vous sortez. Pour se procurer le formulaire, il faut toujours se rendre sur le site du gouvernement", explique Anne-Claire Poignard sur le plateau du 12/13 mardi midi.



Le footing restreint à une heure par jour

Parmi les informations à mentionner, il y a toujours le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, l’adresse du domicile et il faut cocher la raison du déplacement. "Il y a plusieurs options possibles : d’abord, les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, ensuite pour les achats de première nécessité, les déplacements pour des consultations et soins, et ceux pour motif familial impérieux. Le footing reste possible, mais dorénavant une heure maximum une fois par jour et dans un rayon d’un kilomètre", précise la journaliste de France Télévisions.



