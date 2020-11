Coronavirus : une immunité de six mois après avoir contracté le virus

Les chercheurs américains de la Jolla Institute for Immunology (Californie) viennent de publier l'étude la plus complète menée sur l'immunité au Covid-19. Ils ont analysé les échantillons sanguins de 185 personnes âgées de 19 à 81 ans ayant toutes été malades avec de faibles symptômes. Ils sont arrivés à cette conclusion : six mois après l'infection, quasiment toutes les personnes avaient encore une réponse immunitaire forte, et donc très peu de risques de réinfections.

Peu de risque de réinfection

Selon le Pr. Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, "on craignait que pour les personnes qui ont fait des formes mineures avec ce coronavirus, la réponse immunitaire soit relativement courte. Mais attention, on a peu de retour sur cette maladie." Les chercheurs ont analysé trois types de réponses immunitaires : les anticorps, les cellules B qui détruisent les anticorps et les cellules T qui détruisent les cellules infectées. Même en cas de réinfection, une telle mémoire immunitaire permettrait de ne pas développer de forme grave de la maladie pendant des années.





