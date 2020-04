Coronavirus : une étude préliminaire peu probante sur l'hydroxychloroquine aux Etats-Unis

L'hydroxychloroquine est l'un des traitements utilisés dans de multiples pays en urgence sur les cas graves de Covid-19, mais une controverse existe sur son impact.

L'hydroxychloroquine n'a pas semblé améliorer le sort de malades américains du Covid-19. C'est la conclusion d'une étude menée a posteriori sur ce médicament administré dans le monde entier, mais dont l'efficacité reste à confirmer ou infirmer rigoureusement. Ces travaux préliminaires, rendus publics sur le site medRxiv (une plateforme de prépublications consacrée à la recherche médicale), mardi 21 avril, avant d'avoir été évalués par le comité de lecture d'une revue médicale, porte sur 368 patients du réseau des hôpitaux publics pour anciens combattants américains, et qui sont soit morts, soit sortis d'hospitalisation avant le 11 avril.

Les auteurs, des chercheurs des universités de Caroline du Sud et de Virginie, ont analysé a posteriori les dossiers médicaux de ces patients, qu'ils ont groupés en trois ensembles afin de les comparer : ceux traités avec de l'hydroxychloroquine seule (HC) ; ceux qui ont eu le cocktail hydroxychloroquine-azithromycine (un antibiotique), promu notamment par le médecin français Didier Raoult ; et ceux qui n'ont jamais reçu d'hydroxychloroquine.

Des résultats à prendre avec prudence

La proportion de patients décédés était la plus forte dans le groupe hydroxychloroquine seule (28%), comparé au groupe cocktail (22%) et au groupe sans HC (11%). Mais cette conclusion peut être trompeuse car le groupe de malades n'ayant reçu que de l'hydroxychloroquine était, au départ, plus malade et plus à risque que les deux autres groupes : il contenait plus de fumeurs et de personnes ayant du diabète ou des antécédents cardiovasculaires et pulmonaires.

Les auteurs ont corrigé statistiquement ce déséquilibre initial, et observé que "le risque accru de mortalité dans le groupe hydroxychloroquine seule persistait". La spécificité des patients traités doit en outre conduire à la prudence sur toute généralisation à une population entière. Les patients étudiés étaient tous des hommes, en majorité noirs, une population plus durement frappée par l'épidémie aux Etats-Unis. L'âge médian était avancé : plus de 65 ans.

L'idéal, scientifiquement, consiste à réaliser un essai clinique randomisé, où des groupes de malades comparables suivraient différents traitements, de façon aléatoire. De tels essais à grande échelle sont en cours, notamment l'essai européen Discovery, mais leurs résultats ne sont pas encore connus.