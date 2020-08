Coronavirus : un vaccin disponible dans les prochains mois ?

Dans la recherche d'un vaccin, il sont cinq à faire la course en tête : l'Anglais AstraZeneca, deux Américains Moderna et Pfizer, deux sociétés chinoises, Sinovac et Sinopharm. Sur les 169 candidats vaccins développés dans le monde, seuls ces cinq ont commencé les essais sur de très grands échantillons.

Comprendre les mécanismes du virus

Ils sont rentrés en phase 3, une étape essentielle pour vérifier l'efficacité d'un vaccin. La semaine prochaine, la Russie débutera à son tour cette étape avec leur virus baptisé Spoutnik V. Une accélération scientifique inédite et plutôt source d'espoir. "Très peu de vaccins ont une efficacité de 100%. Même si l'efficacité est de 50%, si on divise par deux le nombre d'infections, cela sera déjà un succès très important", affirme la Professeure Odile Launay, infectiologue, responsable du centre d'investigation clinique de l’hôpital Cochin. Il reste cependant beaucoup de chemin à parcourir afin de comprendre les mécanismes du virus.

