Coronavirus : un relâchement dans le respect des gestes barrières ?

Serviettes contre serviettes, les vacanciers sont nombreux sur le sable comme dans l'eau à Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var. Une proximité de retour sur cette plage, alors que l'épidémie de Covid-19 n'est pas terminée. Cette femme préfère quant à elle garder ses distances. "Le matin c'est calme, mais si vous venez l'après-midi, c'est pas possible les gens sont les uns contre les autres", assure-t-elle.

Le risque d'une deuxième vague épidémique toujours possible

"Nous, ça nous inquiète beaucoup par ce qu'on essaye de s'isoler, mais on a toujours des personnes qui viennent autour", déplore également une autre femme. Avec le déconfinement et la fin des plages dynamiques, certains ont repris leurs aises et oublié, le temps des vacances, les gestes barrières. Cette famille a par exemple des masques, mais ne les porte pas. "On respire un peu la liberté", reconnaît une femme qui profite de la plage sans masque. Le Conseil scientifique a prévenu en France : si les mesure de distanciation et les gestes barrières ne sont pas respectés, le risque d'une deuxième vague épidémique est toujours possible.

