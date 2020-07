Déconfinement : un relâchement du port du masque ?

Le coronavirus circule toujours en France, selon les dernières données de Santé Publique France, mais sa circulation est maîtrisée. À condition de maintenir les bonnes habitudes, telles que le port du masque, et ce n’est pas si simple, avec le début des grandes vacances d’été. À La Rochelle (Charente-Maritime), sur le Vieux-Port, le serveur constate un laisser-aller. "C’est compliqué, les gens se disent ‘ça y est c’est les vacances’", explique-t-il.

Des masques recommandés, mais plus obligatoires

Certains commerces ont pris la décision de ne plus imposer le port du masque, qui reste évidemment recommandé. "On sait qu’on va avoir une vague de touristes qui va arriver, et je pense qu’on va être obligés, étant donné qu’on entend parler de clusters, de les remettre pendant l’été", affirme Emmanuelle Dambrun, buraliste. Si le début de la saison d’été est une bonne nouvelle pour l’économie, certains restaurateurs craignent une seconde vague.

