Coronavirus : un hôpital construit dans un temps record à Wuhan

C'est dans la ville épicentre de l'épidémie, à Wuhan (Chine) qu'un hôpital a été érigé en dix jours. Dès lundi 3 février, l'établissement peut accueillir ses premiers patients. Le chantier colossal a déjà pris fin. Le nouvel hôpital est composé de différentes maisons mobiles, assemblées les unes aux autres. Au total, l'établissement a une surface de 25 000 m². Il dispose de mille lits. Lors de la construction, des précautions ont été prises pour assurer un traitement isolé des patients atteints du coronavirus.



Un second établissement attendu

Les moyens engagés sont considérables. Plus de 4 000 ouvriers se sont relayés pour que le chantier ne s'arrête jamais. Un millier de machines ont fonctionné en appui. Les autorités chinoises ont promis deux hôpitaux au total, tandis que le nombre de cas ne cesse de grimper et que les hôpitaux existants sont saturés. Le second établissement devrait sortir de terre d'ici mercredi 5 février, avec une capacité d'accueil de 1 300 lits. La Chine a fait appel au personnel médical des forces armées pour soigner les patients. Pas moins de 1 400 membres de ces services sont arrivés à Wuhan. Au total, les opérations reviendraient à 39 millions d'euros.

Le JT

Les autres sujets du JT