Coronavirus : la Chine construit un hôpital en dix jours

En Chine, plus de 300 personnes sont mortes, contaminées par le nouveau coronavirus. L'épidémie gagne du terrain et le nombre de personnes malades augmente chaque jour. Pour soigner la population, le pays a lancé la construction de deux hôpitaux. L'un d'eux est sorti de terre, dimanche 2 février. Arnauld Miguet était en direct à Wuhan dans le 19/20. "La construction de ce premier hôpital vient d'être terminée en un temps record. Dix jours à peine, 4 000 ouvriers y ont travaillé jour et nuit. Il devrait accueillir les premiers patients dès demain. 1 000 victimes du virus. Il sera géré par l'armée", indique le journaliste.

Un deuxième hôpital ouvrira le 5 février

"C'était un pari extraordinaire. Pari tenu, il faut dire qu'il y a urgence. Dans cette seule ville de Wuhan, aujourd'hui, les autorités locales ont annoncé 2 500 cas supplémentaires confirmés du virus. L'autre hôpital dont les Chinois peuvent suivre la construction en temps réel sur internet devrait être opérationnel le 5 février. Il accueillera 1 600 patients supplémentaires", précise Arnauld Miguet.

Le JT

Les autres sujets du JT