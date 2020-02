Coronavirus : les mesures sans précédent mises en œuvre par la Chine

Les files d'attente devant les péages d'autoroute sont très longues. Le contrôle est obligatoire pour les millions de chinois qui rentrent de vacances après le Nouvel An. Les employés du gouvernement mobilisés en nombre traquent la moindre fièvre. Les gares aussi procèdent à des contrôles, équipées de capteurs thermiques. Les mesures sanitaires sont renforcées dans tout le pays. Le coronavirus a tué au moins 304 personnes et le nombre d'infections confirmées continue de grimper, plus de 14 000 à ce jour.

56 millions de personnes confinées

Pour éviter tout risque, les autorités vont même jusqu'à surveiller les habitants à l'aide de drones équipés de haut-parleurs. Pékin (Chine) a pris des mesures sans précédent pour limiter les déplacements. 56 millions de personnes sont confinées rien que dans la région de Wuhan d'où le virus est parti. À Gong'an, autre ville fantôme en quarantaine, un Français est toujours bloqué sur place.

