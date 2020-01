Coronavirus : un homme âgé de 80 ans dans un état grave en France

Parmi les quatre patients touchés par le coronavirus en France, seul un Chinois, âgé de 80 ans, se trouve actuellement dans un état grave. Il n'avait pas été repéré immédiatement par les autorités sanitaires. "Effectivement, lorsqu'il s'est présenté aux urgences de l'hôpital Georges Pompidou (Paris) samedi 25 janvier, deux jours après son arrivée en France, il n'avait pas été retenu comme une possible contamination au coronavirus", explique Julien Cholin, en direct devant le ministère de la Santé, à Paris.

Un cas qui amène les autorités sanitaires à revoir leurs critères de repérage

Sans présenter de fièvre, l'homme, en provenance d'une région située à 400 kilomètres au nord de Wuhan (Chine) d'où s'est propagée l'épidémie, n'avait pas non plus de symptômes respiratoires. "Seulement, quelques jours plus tard, son état s'est aggravé et un nouveau test a été prescrit. Il s'est révélé positif au virus cette fois. Depuis, sa fille de 50 ans a été hospitalisée, et surtout, son cas pourrait amener les autorités sanitaires à revoir les critères de repérage du virus, notamment en élargissant la zone chinoise considérée comme à risque", précise le journaliste.

