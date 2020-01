DIRECT. Coronavirus : la Chine annonce 132 morts et près de 6 000 personnes infectées dans tout le pays

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Un premier cas d'infection au coronavirus a été recensé aux Emirats arabes unis, chez une famille arrivée de la province chinoise de Wuhan, a déclaré aujourd'hui le ministère de la Santé. Selon un communiqué du ministère, les patients sont dans un état stable. Ils ont été placés en observation.

: Le nombre d'infections par le nouveau coronavirus en Chine continentale dépasse désormais celui de l'épidémie de Sras en 2002-2003, d'après des chiffres officiels publiés aujourd'hui. Les autorités ont recensés 5 974 cas d'infections au 2019-nCov dans le pays, contre 5 327 pour le Sras. Suivez notre direct.

: Rappelons qu'un quatrième cas a été détecté en France hier. Le patient, un touriste chinois âgé d'environ 80 ans, est dans un "état clinique sévère", a précisé le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. L'homme, qui vient de la province de Hubei (Chine), était hier soir en réanimation, a-t-il ajouté.

: Bonjour et @corona, ces trois premiers cas étaient "toujours sous suivi médical" lundi selon le professeur Jérôme Salomon, directeur général de la santé. "Il n'y a pas d'inquiétude majeure sur leur état", a-t-il poursuivi, et leur sortie aura lieu lorsqu'on sera "certain qu'il n'y a plus de risque de transmission".

: Que deviennent les trois malades hospitalisés en France depuis quelques jours ? Aucun média n'en parle ? Les médias frappent en annonçant les morts en Chine sur les 1,5 milliard de Chinois.

: Que deviennent les trois premiers cas atteints du virus en France ?

: 6 heures, commençons par un premier point sur l'actualité :



• Le président américain, Donald Trump, a dévoilé hier son plan de paix pour le Proche-Orient, sur la base d'une solution à "deux Etats". Ce projet, rejeté par les Palestiniens, a toutefois peu de chances d'aboutir, comme nous l'expliquons dans cet article.





• Les syndicats organisent aujourd'hui une huitième journée interprofessionnelle de grèves et de manifestations, afin de protester contre la réforme des retraites. Le trafic sera "quasi normal" pour la RATP et seules "quelques perturbations" sont attendues du côté de la SNCF. Suivez notre direct.



•Les autorités sanitaires chinoises ont recensé un total de 5 974 cas confirmés de contamination en Chine continentale, et 132 morts liées à ce virus. Quelque 250 Français actuellement à Wuhan (Chine) doivent être rapatriés en fin de semaine.



•Le Parlement européen vote aujourd'hui pour ratifier le traité de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, dernière étape majeure avant la sortie officielle des Britanniques, vendredi à 23 heures.