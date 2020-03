Coronavirus : un formulaire bientôt en ligne pour signaler les violences envers les enfants, indique Aurélien Taquet

Le secrétaire d'État chargé de la Protection de l'enfance a indiqué que le formulaire en ligne sera disponible "d'ici le milieu de cette semaine".

Un formulaire de signalement en ligne des violences envers les enfants sera opérationnel d'ici le milieu de semaine, a annoncé lundi 30 mars sur franceinfo Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de la Protection de l'enfance auprès du ministre de la Santé. Cette annonce intervient alors que les signalements de cas graves sont en augmentation en plein confinement lié au coronavirus.

>> Suivez les dernières informations sur le coronavirus et le confinement dans notre direct

"Nous allons mettre en place un dispositif de signalement en ligne" en plus du numéro de téléphone 119, a annoncé Adrien Taquet, "parce que parfois, quand vous êtes dans un petit appartement, passer un coup de fil, ce n'est pas simple". Le secrétaire d'État indique avoir "accéléré un projet qui était en cours et il était temps qu'il voie le jour (…) ça sera le cas d'ici le milieu de cette semaine". L'accès à ce formulaire sera prochainement inclus au site internet du 119.

En parallèle, le gouvernement lance lundi "une campagne de communication pour le 119, pour rappeler aux Français qu'il faut appeler en cas de moindre doute". Adrien Taquet explique qu'"en temps normal, face à une suspicion de violences faites aux enfants, vous avez uniquement un Français sur quatre qui appelle le 119 ou un numéro d'urgence tel le 17". Pour le secrétaire d'État, "plus que jamais aujourd'hui, si on a le moindre doute il faut appeler le 119. C'est la vie d'un enfant qui est peut-être en jeu, et la vie d'un enfant mérite de prendre le risque de se tromper".