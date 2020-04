Coronavirus : un déconfinement sous conditions le 11 mai

S'il faut relancer l'économie, le virus ne doit pas continuer de circuler. C'est en somme le message et le mode d'emploi du déconfinement, qui sera progressif et conditionné, a précisé Édouard Philippe devant l’Assemblée nationale, mardi 28 avril. "Vivre avec le virus, agir progressivement et s’adapter localement" sont les trois principes de la stratégie nationale pour lutter contre la propagation du coronavirus.

"Protéger les Français"

"Nous devons protéger les Français, sans immobiliser la France, sinon elle s'effondrerait. C'est une ligne de crête délicate qu'il nous faut suivre", a souligné le Premier ministre. Le déconfinement se fera par département, selon des critères médicaux. Dans les départements où la circulation du virus est encore forte, marqués en rouge sur la carte de déconfinement, les règles sanitaires resteront strictes. Dans les départements où le virus est moins actif, en vert, le déconfinement pourra démarrer.

Le JT

Les autres sujets du JT