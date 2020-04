Coronavirus : un déconfinement par région ?

Un déconfinement géré au plus près du terrain, avec des préfets et des maires en première ligne. Dès mercredi 22 avril, lors d’un déplacement dans le Finistère dans un supermarché, Emmanuel Macron a livré une première piste : une levée du confinement région par région. "Il y aura peut-être sur certains sujets des étapes qui pourront se passer plus vite, dans les endroits où le virus ne s’est pas répandu. Ça fait partie de cette stratégie pour le 11 mai que nous sommes en train de préparer avec le gouvernement (…) pour que ça s’adapte à chaque territoire", a-t-il déclaré mercredi après-midi.

Un déconfinement décliné localement

Un message répété jeudi matin aux élus locaux lors d une visioconférence. Le chef de l’État l’a confirmé : le 11 mai ne sera qu’une étape et c’est localement que le plan de déconfinement sera décliné.

