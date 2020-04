Coronavirus : un consultant projette une "potentielle seconde vague" plutôt pour la rentrée, "en septembre ou octobre"

Pour le docteur Martin Blachier, le déconfinememnt est tout à fait possible. L'important est de trouver un moyen pour éviter que les personnes à risque soient en contact avec le virus.

"Ce qui est très probable, c'est que quand on va rouvrir le 11 mai, on ne voie pas grand-chose, que ce soit assez lent, que ce soit plutôt à la rentrée, en septembre ou octobre, qu’il y ait une potentielle seconde vague" de Covid-19, estime jeudi 23 avril sur franceinfo le docteur Martin Blachier, médecin cofondateur de Ph Expertise, un cabinet de consultants indépendant. Pour lui, il est possible de commencer le déconfinement, mais en respectant bien les gestes barrières et en évitant que les personnes à risque ne soient contaminées. Le résultat ne sera pas visible tout de suite, mais dans quelques mois.

franceinfo : Est-il temps aujourd'hui de commencer à relancer la machine économique ?

Il y a absolument la possibilité de déconfiner, c’est ce qu’on que l'on a montré depuis quelque temps déjà. La question, c'est comment le faire ? Le principal, c'est ce que l'on dit depuis quelque temps, ça va être d'éviter la reprise de l'épidémie qui est évidente. L'objectif du confinement ce n'était pas de stopper la propagation du virus. L'objectif du confinement, c'était d'éviter l'explosion du système de santé. À chaque fois qu'on dit, on a confiné pour éviter que le virus circule, c'est faux.

On a confiné pour éviter que le système de santé explose et qu'on ait plus de place en réanimation. Or, il est tout à fait possible de déconfiner en évitant ce collapsus. Comment ? Simplement en évitant que les patients qui sont à risque d'aller en réanimation, et même de décéder, contaminés par le virus.Dr Martin Blachier, médecin cofondateur de la société Ph Expertiseà franceinfo

Comment faire, en les laissant à la maison ?

Pas forcément. Il faut réfléchir à un moyen. Moi, j'avais proposé de laisser les gens à la maison, mais il peut y avoir d'autres moyens. Il faut trouver un moyen d'identifier les personnes qui sont à risque et de trouver un moyen que ces gens qui sont à risque ne soient pas au contact du virus. L’extrême, c’est de les laisser confinés. Mais il y a d’autres situations où les interactions qui vont se faire avec ces personnes-là doivent se faire dans des conditions extrêmement prudentes, avec une distance très importante d'au moins deux mètres, avec des masques, principalement en extérieur. Ce sont des choses qui ont été mises en place dans les Ehpad, donc on a des idées de comment on peut faire. Ce sont ces idées-là sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse.

Selon vous, le port du masque va-t-il être obligatoire ?

On n'a pas beaucoup de données sur le masque aujourd'hui, c'est un principe de précaution. On pense effectivement que d'avoir un masque, ça freine la propagation de l'épidémie. Ce qu'il faut savoir, c'est que, quand on fait les modèles, la seule donnée sur laquelle on n'a rien, c'est le masque. On connaît l'efficacité de la distanciation sociale en fonction de la distance. On connaît à peu près l'impact que peut avoir le testing et l'isolement des gens symptomatiques. Le masque, on a assez peu de données. C'est un principe de précaution. Je pense qu'effectivement, ça peut freiner dans des cas où il y a beaucoup de monde dans un endroit confiné. Ça peut être assez important d'avoir un masque parce que sinon, on a peur que vraiment, ce soit ça et vite. Mais dans d'autres cas, c'est assez anecdotique. Je pense que quand on est à deux mètres d'une personne d'avoir un masque, ça ne change pas grand-chose.

Quand saurons-nous si le déconfinement a bien fonctionné, en quelques jours, quelques semaines ?

Non, ça va être beaucoup plus long que ça. Mais ça, c'est aussi une notion qu'il faut avoir. C'est que le 11 mai, quand on va relancer, qu'on va rouvrir, toutes les régions déjà au même stade, c'est-à-dire que vous ayez eu 1% ou 10% de toute façon, l'épidémie sera passée à peu près dans toutes les régions. Par exemple aux Etats-Unis, on a fait des études et on s'est rendu compte que déjà en janvier, le virus circulait. Le début est assez lent avant que ça monte vraiment. En plus, il y a cette hypothèse de saisonnalité du virus qui est de plus en plus discutée. Il y a beaucoup de virus respiratoires qui sont saisonniers. Ce qui est très probable, c'est que quand on va rouvrir le 11 mai, on ne voie pas grand-chose, que ce soit assez lent, que ce soit plutôt à la rentrée, en septembre ou octobre, qu’il y ait une potentielle seconde vague. Ça sera à peu près ça la dynamique.