Coronavirus : un Conseil de défense ce vendredi pour faire le point sur l'épidémie

Les foyers épidémiques augmentent un peu partout en France. D'après un dernier bilan, on compte pour la seule journée de jeudi 23 juillet 2020 1 000 cas supplémentaires de Covid-19. Un Conseil de Défense et de Sécurité nationale doit faire le point ce vendredi 24 juillet sur l'évolution de l'épidémie et "étudier de nouvelles mesures".

700 000 tests hebdomadaires

"Il sera notamment question du contrôle aux frontières, du port du masque ou encore du test épidémiologique. Sur ce dernier point, le porte-parole du gouvernement a précisé il y a quelques jours que la France était désormais en mesure de fournir 700 000 tests hebdomadaires contre 380 000 la semaine passée", explique la journaliste Alizé Lutran, en direct de l'Élysée. L'État cherche également des solutions pour désengorger les laboratoires qui sont pris d'assaut en Île-de-France notamment.

