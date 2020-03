Coronavirus : un bilan minoré en Chine ?

C’est la question qui hante tous les esprits. Officiellement, il y a eu 3 311 décès en Chine, dont 2 547 uniquement pour la ville de Wuhan, berceau de l’épidémie de Covid-19. Mais depuis le début de cette épidémie, beaucoup d’observateurs remettent en question la véracité de ce bilan. D’autant que les autorités chinoises n’ont jamais fait preuve d’une grande transparence, explique le correspondant de France Télévisions Arnauld Miguet depuis Wuhan.

Des photos troublantes

Des photos circulant sur les réseaux sociaux sèment le trouble : des files d’attente interminables et silencieuses de familles allant récupérer les cendres de leurs proches et des photos de camions transportant en deux jours 6 500 urnes dans l’un des huit crématoriums de Wuhan. De quoi alimenter la polémique en Chine et au-delà. Pour un site financé par les Américains, il y aurait 40 000 victimes à Wuhan, pour les Britanniques, ce serait entre 45 000 et 600 000, une fourchette un peu large pour s’approcher de la vérité, conclut le journaliste.

