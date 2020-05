Coronavirus : un Américain fait ses courses avec une cagoule du Ku Klux Klan en guise de masque de protection

La police a ouvert une enquête en Californie après qu'un homme a revêtu une cagoule du Ku Klux Klan... en guise de masque de protection contre le coronavirus pour faire ses courses dans un supermarché. Les faits se sont déroulés le week-end dernier, à Santee, près de San Diego."Je suis choqué, choqué parce que c'est toujours triste quand quelqu'un arbore un symbole de haine, quelle que soit l'idée qui est derrière", a déclaré son maire, mardi 5 mai, à la télévision locale ABC.

>> Levée du confinement, évolution de la circulation du virus... Suivez les dernières informations dans notre direct

Des images de l'homme portant la cagoule blanche pointue traditionnelle de l'organisation raciste connue pour ses actes violents, poussant son chariot dans les rayons du supermarché, ont suscité un vif émoi.

A KKK hood worn openly at a Vons in Santee, CA, near San Diego.



The area’s been a hub of white supremacist and skinhead activity for many years, earning the nickname Klantee. pic.twitter.com/uB5ai0wETB