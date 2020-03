Coronavirus : un Américain contraint de faire don des milliers de flacons de gel désinfectant qu'il voulait vendre

Un Américain ayant acheté 17 700 flacons de gel désinfectant qu'il comptait revendre sur internet a finalement fait don de sa cargaison après que son histoire, publiée dans les médias, a fait scandale et mené la justice à ouvrir une enquête.

>> Suivez les dernières informations sur l'épidémie de coronavirus avec franceinfo

Matt Colvin, habitué des ventes sur les sites marchands, avait flairé les bonnes affaires au début de l'épidémie du nouveau coronavirus aux Etats-Unis. Avec son frère Noah, il avait acheté plusieurs milliers de lots de gel désinfectant et de lingettes dans les supermarchés du Tennessee, d'où il est originaire, et du Kentucky voisin.

Il avait revendu une partie de sa cargaison sur Amazon et eBay, avec un gain substantiel à la clé. Mais le géant du commerce en ligne a suspendu son compte, l'avertissant que la spéculation était illégale, et il s'était retrouvé avec la majorité de son stock invendable.

Son histoire, racontée samedi par le New York Times (article en anglais), a provoqué la colère des lecteurs, des internautes et des autorités des deux Etats, alors que le virus a infecté plus de 3 700 personnes et fait au moins 68 morts dans le pays. Certains internautes ont même mené une enquête en ligne pour retrouver l'entrepot dans lequel étaient stockés les flacons.

A lot of people asked me how I found the storage unit so quickly, so I'm gonna give you a little tutorial about how antifascists like me use small details to find people.



This photo is credited to Doug Strickland from the New York Times. Let's follow along. pic.twitter.com/dOzV7gdRfN