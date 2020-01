VIDEO. "Le médecin est passé tout de suite en urgence sanitaire" : comment le premier cas de coronavirus a été détecté en France

C'est à Bordeaux (Gironde) que le premier cas a été détecté. Vendredi 24 janvier au soir, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a confirmé que trois patients atteints du coronavirus avaient été identifiés sur le territoire. Après avoir contacté SOS Médecins, un Français d'origine chinoise a été transféré par le Samu au service spécialisé du CHU de Bordeaux. Il reste hospitalisé, à l'isolement, mais il va bien.

Deux autres cas ont été confirmés à Paris. Il s'agit d'un couple ayant séjourné en Chine, qui a été transféré à l'hôpital Bichat. Pour les autorités sanitaires, une course contre la montre commence. "Ce qui compte, c'est de circonscrire l'incendie le plus vite possible, d'où la nécessité de remonter l'histoire du patient, de trouver les personnes avec qui il a été en contact", a indiqué Agnès Buzyn. Samedi 25 janvier au matin, des Bordelais, un peu inquiets, se sont procuré des masques en pharmacie.

