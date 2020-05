Coronavirus : travailler plus pour la santé économique de la France ?

Il faudrait travailler plus, selon l’Institut Montaigne, pour permettre de rattraper un peu le retard et les lourdes pertes économiques enregistrées par les entreprises depuis le début du confinement. L’Institut propose plusieurs mesures comme l’assouplissement de la législation pour permettre aux entreprises de déroger au temps de repos quotidien de 11 heures minimum par jour.

Une semaine de vacances en moins ?

Le rapport préconise de supprimer certains jours non indispensables comme les jours fériés et les vacances scolaires. Le jeudi de l’Ascension, le 20 mai, pourrait être annulé, ainsi que la première semaine des vacances de la Toussaint pour tenter de rattraper du temps scolaire. La fonction publique devrait être mise à contribution de façon temporaire : hausse de la durée de travail, recours accru au forfait jour et diminution des RTT.