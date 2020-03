Coronavirus : toutes les cloches des églises de France sonneront à 19h30 mercredi soir

C'est une initiative de l'ensemble des évêques de France. Ils invitent aussi les Français, croyants ou non, à déposer une bougie à la fenêtre.

Une demi-heure avant les traditionnels applaudissements en soutien aux soignants, ce sont les cloches des églises qui vont faire du bruit. La Conférence des évêques de France (CEF) demande aux paroisses de les faire sonner, mercredi 25 mars, à 19h30, pendant dix minutes. "Non pour appeler les fidèles à s'y rendre, mais pour manifester notre fraternité et notre espoir commun" face à l'épidémie de coronavirus, peut-on lire dans le communiqué.

Les évêques invitent également tous les Français, croyants ou non, à déposer une bougie à leurs fenêtres. "Les catholiques donneront à ce geste une signification particulière en raison de la fête de l'Annonciation", qui est célébrée ce 25 mars, "mais tout le monde peut s'y joindre", explique l'archevêque Eric de Moulins-Beaufort, le président de la CEF.

Ce sera "une marque de communion de pensée et de prière avec les défunts, les malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie de notre pays". "Ce sera aussi l’expression de notre désir que la sortie de l’épidémie nous trouve plus déterminés aux changements de mode de vie que nous savons nécessaires depuis des années", ajoute-t-il, toujours dans le communiqué.