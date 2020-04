Coronavirus : soulager les soignants avec des techniques simples

En pleine crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus en France, les soignants se retrouvent plongés dans un quotidien très stressant. Pour cela, certains collectifs tentent de leur proposer des astuces pour se canaliser comme "la méditation en pleine conscience, le chant, le coaching, plusieurs modalités", détaille Emmanuel de Romémont, président et fondateur du collectif Rend-Fort TOP Teams.

Créer une bulle intérieure

Pour parvenir à garder la tête froide en cette période difficile, les soignants doivent tenter de se créer leur propre bulle intérieure, une sorte de cocon où ils peuvent se ressourcer une fois leur journée de travail terminée ou lors d’une pause pendant leur garde. "On subit moins la pression qui est autour de soi et on reste avec un niveau de calme, on réduit son battement cardiaque, on arrive à réguler cette pression", explique Emmanuel de Romémont.

