Coronavirus : les sanctions alourdies pour les récidives de non-respect du confinement

Le projet de loi d'urgence voté par les députés dans la nuit de samedi à dimanche prévoit une amende de 135 euros en cas de violation des règles, 1 500 euros en cas de récidive "dans les 15 jours", et dans le cas de "quatre violations dans les trente jours", un délit "puni de 3 700 euros d'amende et six mois de prison au maximum".

Une personne à vélo se fait contrôler sur le Champ-de-Mars, à Paris, le 21 mars 2020. (DOMINIQUE BOUTIN / SPUTNIK / AFP)