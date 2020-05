Coronavirus : quid des billets d'avion annulés à cause l'épidémie ?

Les clients dont le vol a été annulé à cause du coronavirus vont-ils être remboursés ? "Les compagnies, dès lors qu'elles annulent un vol, peu importe la cause, doivent rembourser les personnes qui sont concernées. Cette obligation vient d'un règlement européen, c'est pour ça que 12 pays ont demandé sa suspension à la Commission européenne. A priori, cette dernière n'est pas très encline à faire des modifications sur son règlement, même si nous n’avons pour l'instant aucune réponse officielle", détaille Baptiste Lo-Presti, responsable juridique chez Air indemnité, samedi 2 mai.

Différence de traitement en fonction des nationalités des clients ?

Air France, comme toutes les compagnies, est plongée dans une crise profonde. Et pourtant, certains affirment que le transporteur rembourse ses clients américains... mais pas les Français. "On n'a pas d'information fiable sur ce sujet, mais il semblerait que le système français ne soit pas assez répressif et c'est pour ça qu'il pourrait y avoir des différences de traitement", poursuit Baptiste Lo-Presti