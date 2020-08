Coronavirus : quels sont les risques de contamination ?

Sur le plateau du 13 Heures samedi 15 aout, la journaliste Frédérique Prabonnaud rappelle les moyens par lesquels le Covid-19 se transmet. "On connait le principal mode de transmission du Covid-19 émis par des gouttelettes quand on tousse et qu'on éternue. elles sont assez grosses et retombent rapidement, ce qui provoque un autre mode de transmission par les mains si l'on touche les zones contaminées."

De nouvelles mesures de prévention

Mais au fur et à mesure, des modes de transmission par voie aérienne sont apparus, c'est-à-dire par des aérosols qui vont rester en suspension dans l'air. "Ces nouvelles connaissances imposent que l'on adapte les mesures de prévention. Les experts du Haut Conseil de santé publique viennent d'actualiser leurs recommandations. Ils demandent le port systématique d'un masque grand public dans tous les lieux clos publics et privés collectifs", précise la journaliste.





