Coronavirus : quelle situation au Moyen-Orient ?

Depuis Jérusalem (Israël), le correspondant Dominique Derda fait le point sur la situation et l'impact de la crise sanitaire. Il explique : "En Israël, quand je sors je porte un masque, c’est fortement recommandé par le gouvernement et on en trouve assez facilement maintenant dans les pharmacies, à des prix souvent élevés, mais il y en a." "Les Israéliens d’une manière générale respectent assez bien le confinement, à l’exception des ultras orthodoxes les plus extrémistes, qui comptent plus sur la prière pour se protéger que sur les consignes du ministère de la Santé", poursuit le journaliste.

Le passage entre les pays désormais fermé

En tant que journaliste, il est possible de circuler librement à travers le pays pour travailler, et de passer les barrages de police. Il n’est néanmoins plus possible de se rendre dans les territoires palestiniens, pour voir comment eux font face à l’épidémie. La porte habituellement ouverte pour se rendre à Bethléem (Cisjordanie) est fermée, depuis qu’un foyer de Covid-19 a été trouvé là-bas. C’est l’autorité palestinienne qui a imposé ce cordon sanitaire, le système de santé n’étant pas assez équipé pour répondre à la crise.







Le JT

