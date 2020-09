Coronavirus : que faut-il espérer de la molécule trouvée par l'Institut Pasteur ?

Plusieurs molécules avaient déjà été annoncées comme "miraculeuse". Quelle est la différence avec cette molécule, découverte par l'Institut Pasteur de Lille ? Damien Mascret, docteur et journaliste, est présent sur le plateau du 20 Heures. "C'est un médicament 'repositionné' [...] Cela veut dire que c'est un médicament que l'on connaît bien. Quand on connaît bien un médicament ça veut dire qu'on connaît bien sa tolérance, ses effets indésirables et surtout, on ira très vite vers la commercialisation si les essais sont couronnés de succès", explique-t-il.

Un stade précoce

Est-ce que cette fois sera la bonne ? "C'est la grosse question, répond Damien Mascret, on ne le sait pas. On est à un stade beaucoup trop précoce et on a souvent des espoirs déçus quand on passe du laboratoire à l'homme". Beaucoup de médicaments avaient déjà était annoncés comme prometteurs, "beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, on va rester prudent", conclut-il.

