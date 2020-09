DansLeRétro : Louis Pasteur : retour sur l'histoire du père du vaccin

Louis Pasteur ne croyait pas aux hasards, mais juste aux esprits bien préparés. Dans celui de Louis Pasteur germe un jour cette idée révolutionnaire : donner aux patients une maladie bénigne, qui le préserve de la maladie mortelle. Le vaccin est alors né. Le premier être humain à le tester est Joseph Meister, jeune alsacien de 9 ans mordu par un chien enragé.

Il révèle la présence d'organismes invisibles : les microbes

Pasteur lui inocule le virus de la rage et l'enfant survit. Nous sommes alors en 1885. La découverte de Pasteur suscite l'espoir. De toute la France, on écrit à "celui qui fait des miracles" car à l'époque, les scientifiques expliquent difficilement l'apparition des maladies. Louis Pasteur démontre alors qu'elles sont souvent la conséquence de la présence d'organismes invisibles : les microbes. En 1888, l'Institut Pasteur voit le jour. La fondation est alors financée par des dons privés et depuis plus de 130 ans, on y étudie les maladies infectieuses.

