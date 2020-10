Coronavirus : près de 40 % d'infirmiers ont envie de changer de métier, selon un sondage

C'est le résultat d'une consultation réalisée par l'Ordre des infirmiers, du 2 au 7 octobre, auprès de ses adhérents et relayée par Le Parisien.

Ils veulent raccrocher leur blouse blanche. Alors que la France est confrontée à une deuxième vague d'épidémie de coronavirus, près de 40 % d'infirmiers ont envie de changer de métier, selon une consultation réalisée auprès de 60 000 soignants par l'Ordre des infirmiers et relayée par Le Parisien dimanche 11 octobre.

Cette enquête a été réalisée du 2 au 7 octobre. "Ce chiffre est important, voilà pourquoi on lance l'alerte", souligne le président de l'Ordre, Patrick Chamboredon, dans le quotidien. "On observe un mal-être croissant en à peine six mois."

"Quand est-ce que ça va s'arrêter?"

Si 33 % des infirmiers interrogés, estiment qu'ils étaient en épuisement professionnel avant la crise du Covid-19, ils sont aujourd'hui 57 % à se considérer en burn-out, précise le journal. "Ne pas voir le bout du tunnel, lorsqu'on est en première ligne, c'est très compliqué, reprend Patrick Chamboredon. Tout le monde se pose la même question : quand est-ce que ça va s'arrêter?"

Plusieurs syndicats hospitaliers et collectifs de soignants ont appelé à une "journée de mobilisation et de grève nationale" le 15 octobre, pour réclamer "des embauches massives immédiates" et une "revalorisation significative des salaires".