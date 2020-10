Coronavirus : pourquoi les nouvelles restrictions sont nécessaires ?

Le gouvernement a pris de nouvelle mesures pour tenter de freiner la propagation du Covid-19. Damien Mascret, médecin et journaliste santé France Télévisions est sur le plateau du 19/20. “Quand on regarde l’augmentation des hospitalisations, l’augmentation des passages en réanimation, tout cela est le signe que les mesures que l’on avait prises jusqu’alors étaient insuffisantes”, explique-t-il.



“C’est monté dans les populations à risque ”

Mais, comme il le précise, on s’aperçoit que chez les vingtenaires, s’il y avait beaucoup d’augmentation du nombre des cas, ça n’allait pas jusqu’aux seniors. “On pouvait un peu se rassurer du côté du gouvernement”, et puis, au fil des semaines, les autres générations ont également été touchées. “C’est monté dans les populations les plus à risque, qui peuvent elles, faire des formes graves, qui nécessitent des hospitalisations”, ajoute-t-il, d’où les nouvelles mesures restrictives.

