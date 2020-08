Coronavirus : plus de 2 000 morts en 24 heures aux Etats-Unis, une première depuis 3 mois

La reprise de l'épidémie se confirme aux Etats-Unis, pays le plus touché en valeur absolue par le Covid-19.

L'épidémie repart de plus belle aux Etats-Unis. Le pays a enregistré au cours des dernières 24 heures plus de 2 000 décès liés au coronavirus, un sombre bilan journalier qu'ils n'avaient pas atteint depuis trois mois, selon le comptage vendredi 7 août à 1h30, heure de France, de l'université Johns Hopkins.

Le pays, qui fait face à une importante résurgence de l'épidémie depuis la fin juin, a déploré précisément 2 060 morts en une journée, ainsi que plus de 58 000 nouveaux cas détectés. La dernière fois que les Etats-Unis avaient recensé plus de 2 000 morts en 24 heures remontait au 7 mai.

Près de 160 000 morts

Au total, les Etats-Unis recensent près de 160 000 morts depuis le début de la pandémie, et plus de 4,87 millions de cas (dont un tiers de personnes déclarées guéries). Les chiffres de contagions sont très fortement repartis à la hausse à partir de la fin juin dans le pays, qui a enregistré jusqu'à plus de 70.000 nouveaux cas diagnostiqués par jour mi-juillet.

La courbe des morts est également remontée, dépassant régulièrement les 1 000 morts depuis deux semaines. Le nombre de décès n'avait pour autant pas explosé jusqu'ici, comme le redoutaient certains experts. Au plus fort des mesures de confinement, entre début avril et début mai, le nombre de décès journalier dépassait régulièrement les 2 000 morts, allant même jusqu'à plus de 3 000 fin avril. Les Etats-Unis sont de loin le pays le plus touché au monde par la pandémie en valeur absolue, tant en nombre de morts que de cas, suivis par le Brésil.