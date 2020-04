Coronavirus : perte de goût et d’odorat, la signature du Covid-19 ?

Une étude notamment pilotée par l’hôpital Foch, à Suresnes (Hauts-de-Seine), a communiqué ses premiers résultats quant à la perte de goût et d’odorat. En première ligne depuis le début de l’épidémie, un jeune interne a attrapé le Covid-19, et raconte : "Au bout du deuxième jour, j’ai commencé à avoir une perte de goût et de l’odorat, qui sont arrivés simultanément". L’anosmie, la perte de l’odorat, ou la perte du goût, seraient-elles la signature du Covid-19 ?

Les femmes davantage touchées

Une étude européenne menée par une trentaine d’ORL et coordonnée par l’hôpital Foch tend à le prouver. Sur 417 personnes atteintes d’un covid-19 non grave, 86% ont un trouble de l’odorat, et 88% une perte du goût. Les femmes seraient davantage sujettes à développer ces symptômes, probablement en lien avec les différences de genre aux réactions inflammatoires. Aucun traitement spécifique n’est recommandé.

Le JT

Les autres sujets du JT