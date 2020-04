Coronavirus : panique chez les restaurateurs

Des restaurants et des hôtels fermés bien au-delà du 11 mai, date du déconfinement lié au coronaviurs Covid-19. Une situation de crise pour de nombreux professionnels du secteur, comme Stéphane Manigold, propriétaire de quatre restaurants dans Paris. Dans l'un d'entre eux, les chaises sont empilées et le courrier s'accumule. Les 52 salariés du restaurateur sont au chômage partiel. "Les pertes sont facile à estimer, on a zéro euro de chiffre d'affaires qui rentre, donc la perte est à 100%", déplore t-il.

Une réunion de crise à Bercy

Même inquiétude chez Olivier Dupuis, un restaurateur toulousain. Chômage partiel également pour ses dix salariés depuis un mois. Sans aide financière de l'État pour l'instant, il ne peut plus les rémunérer. "J'avais un petit peu de trésorerie, et cela fait cinq ans que le restaurant existe. À ce jour, il ne reste plus rien", explique-t-il. La détresse économique de ces professionnels a poussé les ministres Gérald Darmanin et Bruno Le Maire à organiser une réunion d'urgence. Les ministres, l'un en charge de l'Action et des Comptes publics et l'autre de l'Économie et des Finances, ont reçu à Bercy le 17 avril des représentants du secteur.

