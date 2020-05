Coronavirus : où en est l'épidémie

Pour le moment, le déconfinement est plutôt une réussite. Deux semaines après l'amorce de la réouverture du pays, après les huit semaines du confinement, la tant redoutée deuxième vague ne s'est pas faite sentir en France. Sur l'ensemble du territoire, si des clusters ont été découverts, de moins en moins de nouveaux cas sont recensés et dans les hôpitaux, les chiffres sont encourageants. Le 26 mai, il y a eu 318 nouvelles admissions, contre 506 une semaine plus tôt.

"L'épidémie est contrôlée"

"On peut dire que l'épidémie est contrôlée et que les mesures qui sont mises en place pour le déconfinement semblent efficaces et évitent un rebond de l'épidémie", estime le docteur Pascal Crépey, épidémiologiste de l'école des hautes études de santé publique de Rennes (Ille-et-Vilaine). Selon l'Académie de médecine, le climat jouerait bien un rôle dans la circulation du Covid-19 et les fortes températures de ce printemps permettraient qu'il touche moins de personnes, mais il pourrait dans ce cas devenir saisonnier.

