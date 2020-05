Coronavirus : "On n'est pas du tout à la fin de cette crise sanitaire", met en garde David Cormand (EELV)

"On est tous pris dans un sentiment paradoxal. C’est une étape dans le déconfinement lundi 11 mai, mais ce n’est pas un déconfinement en tant que tel", affirme David Cormand la veille au soir sur franceinfo.

"On est dans une crise sanitaire grave sur laquelle s’ajoute une crise économique et sociale. Et il faudra un accompagnement social", ajoute l'eurodéputé EELV.



"Il faudra faire le bilan de notre modèle dit de développement, mais là l’urgence est sanitaire. On n'est pas du tout à la fin de cette crise sanitaire. Le coronavirus est toujours là. On a vu les métiers qui étaient vraiment importants et que notre modèle était vulnérable. Il faut qu’on trouve les ressources pour changer de modèle et faire cette transition écologique, solidaire et démocratique dont on a besoin", explique-t-il.

Macron "infantilisant"

Le confinement a fait du bien à la planète. "Ce que je redoute, c’est qu’on ne tire pas les leçons de ce qui est en train de nous arriver. Je redoute que nos dirigeants fassent repartir la machine économique sans se poser de questions sur la manière dont il faut la faire évoluer", s'inquiète David Cormand.

66% des Français estiment que le gouvernement n’a pas été à la hauteur face à l’épidémie, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting. "La gestion a été pour le moins erratique avec des imprécisions. Ce qui m’a choqué, c’est le côté infantilisant qu’a utilisé le chef de l’État pour s’adresser aux Français", conclut l'écologiste.



Le JT

Les autres sujets du JT