Coronavirus : "On espère être prêts" pour la rentrée, dit le président d'Aix-Marseille Université

Des masques pour les plus précaires, des accueils à l'extérieur, la possibilité de suivre les cours à distance... Éric Berton détaille les mesures mises en place pour respecter le protocole sanitaire du gouvernement.

"On espère être prêts, on a pris beaucoup de mesures", indique vendredi 28 août sur franceinfo Éric Berton, président d'Aix-Marseille Université, à quelques jours de la rentrée et alors que le Premier ministre Jean Castex a précisé que le masque sera obligatoire à l'université, pour les étudiants comme pour le personnel. "Nous n'allons pas fournir des masques à tous les étudiants, mais aux étudiants en situation de précarité bien évidemment", précise Éric Berton, qui indique qu'un budget de "200 000 euros minimum" sera débloqué. "Chacun aura un masque en cours", affirme-t-il.

Le président d'Aix-Marseille Université annonce également que tous les cours organisés en présentiel seront également retransmis en visioconférence. "On va essayer de faire en sorte qu'il y ait le plus possible d'étudiants qui puissent suivre des cours dans de bonnes conditions", continue Éric Berton.

Ceux qui pourront venir ou qui sont en fracture numérique seront sur place, et ceux qui voudront suivre le cours en distanciel par visioconférence en auront la possibilité. Éric Berton, président d'Aix-Marseille Universitéà franceinfo

Pour éviter que trop d'étudiants ne se retrouvent en même temps dans les locaux du campus, Éric Berton affirme que des "mesures de circulation" vont être mises en place. "On essaie de faire en sorte que l'accueil se fasse dehors, nous sommes dans une région où cela est possible", développe le président d'Aix-Marseille Université, qui précise qu'il y aura des étudiants référents Covid, "mais aussi beaucoup de personnel". Leur rôle sera de "guider, rassurer, informer, rappeler les gestes barrières".

"On se base beaucoup pour cela aussi sur les organisations syndicales étudiantes, qui sont très mobilisées", conclut Éric Berton. "L'ensemble des organisations syndicales étudiantes nous ont aidés aussi dans la distribution de colis alimentaires, de matériel informatique pour les étudiants en situation de précarité".