Coronavirus : "On devrait voir les effets du confinement dans les 15 jours qui viennent", estime le virologue Bruno Lina

Alors que le Premier ministre a annoncé vendredi une prolongation de la période de confinement en France jusqu'au 15 avril, le virologue Bruno Lina, membre du conseil scientifique auprès de l’Elysée pour la pandémie de coronavirus explique qu'on ne pouvait pas faire moins pour espérer voir des résultats.

Selon le virologue Bruno Lina, membre du conseil scientifique auprès de l’Elysée pour la pandémie de coronavirus, "on devrait voir les effets du confinement dans les quinze jours qui viennent", a-t-il estimé sur franceinfo samedi 28 mars, alors que le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé vendredi la prolongation du confinement pour deux semaines supplémentaires. "Ce n’est pas surprenant qu’on voit le nombre de cas et de décès augmenter", explique-t-il. Selon lui, "les quinze premiers jours étaient ceux sur lesquels il était encore trop tôt pour voir l’effet du confinement. Il était donc important d’aller au-delà", dit-il, estimant qu’on "ne peut pas faire moins" de quinze jours de prolongation.

Pour le responsable du centre national de référence des virus des infections respiratoires aux hospices civils de Lyon (HCL), "le marqueur le plus important à suivre est celui des patients admis en réanimation". En effet, il explique qu’il est compliqué de compter de façon exhaustive les décès et le nombre de cas. "En revanche, on sait à peu près quelle proportion de personnes infectées représentent les patients qui sont en réanimation, poursuit-il. On surveille donc de très près ce marqueur, de façon à ce qu’on puisse éventuellement voir une décroissance, qui serait un très bon signe."

Selon Bruno Lina, cette décroissance ne pouvait pas intervenir durant les quinze premiers jours du confinement, voire trois semaines "parce qu’on sait que, malheureusement, le séjour en réanimation des patients peut durer en moyenne, sur certaines formes, au-delà de deux semaines".