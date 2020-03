Coronavirus : le confinement prolongé jusqu’au 15 avril

Une prise de parole rapide, et une annonce attendue. Vendredi 27 mars, Édouard Philippe a annoncé la prolongation du confinement pour lutter contre le Covid-19. "J’annonce aujourd’hui la prolongation de la période de confinement pour deux semaines supplémentaires, à compter de mardi prochain, soit jusqu’au mercredi 15 avril", a déclaré le Premier ministre. Avant de justifier cette décision en rappelant que "nous n’en somme qu’au début de la vague épidémique".

Les Français pas surpris

L’exécutif s’est appuyé sur l’avis du Conseil scientifique. Dès mardi, celui-ci estimait "indispensable de prolonger le confinement". Et de préciser qu’il durera "au moins six semaines à compter de sa mise en place". Le gouvernement a donc décidé d’avancer par quinzaine, donc jusqu’au 15 avril, et Édouard Philippe n’exclut pas d’aller à la fin du mois. Pour l’instant, les règles de confinement restent les mêmes. Les Français ne sont pas surpris que le confinement se prolonge.

