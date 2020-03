DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

Ce qu'il faut savoir

Les Français ne sont pas prêts de sortir. Après une dizaine de jours de confinement, le Premier ministre, Edouard Philippe, a indiqué vendredi 27 mars la prorogation du dispositif pour au moins deux semaines supplémentaires, jusqu'au 15 avril. Il doit par ailleurs tenir ce samedi après-midi un point presse avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur la situation sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus Covid-19, ainsi que les problèmes de masques ou de tests.

Comment ça marche ? Posez vos questions directement dans le live de franceinfo ou via ce formulaire dédié. De 6 heures à minuit en semaine (et de 7 heures à 23 heures le week-end), plusieurs membres de la rédaction se relaient pour y répondre. Vous retrouverez les réponses dans le direct. Bien sûr, le très grand nombre de questions ne nous permet pas de toutes les traiter, mais il est possible que la réponse à votre interrogation ait déjà été donnée à un autre internaute.

Coronavirus, Covid-19, SARS-Cov2... Quelles différences ? Comme l'explique l'Inserm, "les coronavirus constituent une famille de virus dont certains peuvent infecter les humains" et causer des maladies (la plus fréquente est le banal rhume). Le Covid-19 est le nom de la maladie infectieuse respiratoire causée par un virus appartenant à la famille des coronavirus, le SARS-Cov2, précise l'Institut Pasteur. Depuis le début de la pandémie en décembre, le Covid-19 a fait plus de 20 000 morts dans le monde, selon l'ONU.

Qu'est-il prévu pour les professions libérales dont les cabinets sont fermés ? "Tout le monde a le droit au report de charges, tout le monde a le droit au report d'impôts", a résumé sur France 2 Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des comptes publics. L'échéance mensuelle du 5 avril ne sera pas prélevée, précise le site de l'Urssaf, et son montant sera lissé sur les futures échéances. Les travailleurs indépendants et les professions libérales peuvent solliciter l'octroi de délais de paiement, y compris par anticipation, ainsi qu'un ajustement de leur échéancier de cotisations pour "tenir compte d'ores et déjà d'une baisse de leur revenu, en réestimant leur revenu sans attendre la déclaration annuelle".