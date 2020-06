Coronavirus : nouvelle vague "maîtrisée" à Pékin

Ce sont les mots des autorités sanitaires de Pékin. L’épidémie est "maîtrisée", elles ajoutent que le pic de la contagion est passé. C’est un soulagement ici parce que ce nouveau foyer de contamination avait plongé la capitale dans un état d’urgence depuis la semaine dernière avec notamment une campagne massive de dépistage. Depuis plusieurs jours, on voit de longue files d’attentes, devant les hôpitaux ou les stades réquisitionnés, de Pékinois qui viennent passer ces tests de dépistage au Covid-19.

Vols annulés

Ils sont déjà plus de 350 000 à avoir été testés. Pour enrayer la contagion, les autorités ont fait fermer à nouveau les écoles et ont limité drastiquement les vols à destinations et en partance de Pékin. Jusqu’à 70 % de vols ont été annulés. Ce que l’on ressent ici, c’est un peu un retour en arrière, alors que la vie avait repris à Pékin. Il n’y avait pas eu de nouveau cas de contamination depuis près de deux mois. Aujourd’hui il y a 25 contaminations au Covid-19, selon les chiffres officiels, des chiffres qui sont en baisse par rapport à hier, explique Justine Jankowski, correspondante de France Télévisions à Pékin.

Le JT

Les autres sujets du JT