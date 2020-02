Coronavirus : nouvelle étude chinoise inquiétante sur le Covid-19

C'est une nouvelle étude chinoise sur le Covid-19 qui n'a pas encore été publiée et qui est inquiétante pour trois raisons. D'abord, on pensait la période d'incubation de 14 jours. Or, sur certains malades, elle peut aller jusqu'à 24 jours. Ensuite, pour la fièvre au-delà de 37,5°C, elle ne serait pas un symptôme systématique de la maladie. Un patient sur deux étudié ne présentait pas de fièvre à leur arrivée à l'hôpital. Donc le dépistage systématique par la prise de température ne serait pas suffisant.

Une étude à confirmer

Enfin, le virus se trouverait dans les selles de certains patients, ce qui veut dire qu'il y a un risque de contamination dans les pays qui n'ont pas de système d'évacuation des eaux usées optimal. C'est une étude sérieuse réalisée par un éminent spécialiste chinois, mais pour être validée, elle doit encore être confirmée par d'autres experts internationaux. Pour le moment, la période de quarantaine reste de 14 jours.

