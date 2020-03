Coronavirus : "Nous ne sommes pas au bout de ce que cette épidémie va nous faire vivre", prévient Emmanuel Macron

Le président s'est entretenu avec le "Journal du Dimanche" et détaille la façon dont il compte affronter les semaines à venir.

"La vague est là." Emmanuel Macron explique commente il compte faire face à l'épidémie de coronavirus qui prend de l'ampleur en France dans le Journal du dimanche daté du 22 mars (article abonnés). "C'est une guerre. Elle va durer, répète-t-il. Mon rôle est de superviser. Je dois être au front, aller voir les équipes, dans les hôpitaux, être dans l'anticipation", estime le chef de l'Etat.

"Nous devons faire face à l'urgence sanitaire, protéger les plus faibles, nos aînés, et ensuite notre système de santé lui-même, poursuit le président de la République. Mais aussi prendre en charge toute la société, son stress et sa capacité à vivre cette pandémie en tant que nation. Ce sera un test de solidarité pour notre démocratie." "Nous allons affronter une crise financière sans précédent, une crise de l'économie réelle", ajoute-t-il. Et de prévenir : "Nous ne sommes pas au bout de ce que cette épidémie va nous faire vivre."

De nouvelles annonces officielles ne sont exclues. Elles auront lieu Emmanuel Macron "le jugera bon". Le président concède quelques maladresses, des imperfections. "J'ai toujours dit la vérité aux Françaises et aux Français sur ce que nous savions, ce que nous étions et où nous allions. On ne fait sans doute pas tout parfaitement, car on ne sait pas tout", explique-t-il.