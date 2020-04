Coronavirus : l’impact économique estimé "aux alentours de 7,5 % du PIB" dans l’UE, selon Thierry Breton

Les Européens se sont mis d’accord, jeudi 23 avril, sur le principe d’un plan de relance pour lutter contre les efets économiques de la crise du Covid-19. Mais aucun accord n’a été trouvé sur les modalités. Est-ce un aveu d’impuissance de l’Union européenne ? "Un accord sur un plan de plus de 1 000 milliards d’euros, ce n’est quand même pas rien. Alors, bien sûr il s’agit maintenant de mettre les modalités en place. Il s’agit de définir très précisément le montant exact que doit avoir ce fonds et l’analyse précise des dommages que le coronavirus fait subir à toutes nos industries, et c’est la mission qui a été confiée par le Conseil des chefs d’États et de gouvernement à la Commission. Cette analyse est en train d’être finalisée secteur par secteur : l’automobile, l’agroalimentaire, le textile, le tourisme, etc.", explique Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur et invité des « 4 Vérités » de France 2, vendredi 24 avril.



"Une fois que l’on aura fini ce chiffrage, on pourra revenir vers les chefs d’États et de gouvernement et leur dire : voilà exactement l’enveloppe dont l’Union européenne dans son ensemble à besoin", précise Thierry Breton.

Interventions dans la trésorerie et prêts

Combien de point de PIB va-t-elle coûter à l’Union européenne ? "Aujourd’hui, sur l’Union européenne on est entre 5 et 10 %, c’est-à-dire aux alentours de 7,5 % du PIB", indique Thierry Breton. Quels mécanismes doivent être mis en œuvre pour ce plan de relance ? "Il faudrait en gros 1 500 milliards d’euros. On a déjà 500 milliards qui sont acquis, qui ont été discutés au sein de l’Eurogroupe et qui eux son acquis. Et puis si on rajoute ces 1000 milliards on retrouve l’enveloppe de 1 500 milliards d’euros", indique le commissaire européen au Marché intérieur.

Comment aider les entreprises ? "Il y a deux types d’action qu’il faudra faire. Il va falloir intervenir directement dans la trésorerie. Et puis on peut aussi avoir des prêts pour des investissements à plus long terme", indique Thierry breton.

Certains pays du nord (les Pays-Bas, le Danemark, l’Autriche) ne veulent pas payer pour les pays du sud. "Personne ne leur demande de payer. […] Il est sain de bien différencier le passé et cette crise. Tout le monde doit emprunter pour cette crise, les Pays-Bas les premiers", conclut Thierry Breton.