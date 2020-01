Coronavirus : les voyagistes suspendent les circuits en Chine

Dans une agence spécialiste de l'Asie depuis plus de 30 ans, des clients appellent ou viennent aux nouvelles. Certains devaient partir en Chine, mais le voyage est annulé entre d'autres en raison du coronavirus. "Ce n'est pas spécialement dû au virus, mais surtout aussi par rapport à la situation sur place et les sites qui sont fermés. Donc on ne va pas faire partir des clients s'ils ne peuvent rien visiter en Chine. En plus c'est la basse saison sur la Chine donc il y a assez peu de clients", explique Brigitte Charalambous, conseillère Voyages Asia.

Les recommandations du syndicat des tour-opérateurs

Elle propose toute l'année une quinzaine de circuits, de Pékin (Chine) à Shanghai, jusqu'au pied des contreforts himalayens. Mais elle a décidé de suivre les recommandations du syndicat des tour-opérateurs qui préconise une suspension de tous les voyages organisés vers la Chine jusqu'au 21 février inclus. Sur les 12 personnes actuellement dans le pays via cette agence spécialisée, deux touristes ont décidé de rentrer. Pour les dix autres, le circuit est réaménagé.

