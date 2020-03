Coronavirus : les ventes d'armes bondissent aux Etats-Unis

Des files d'attente ont été constatées devant des armureries, notamment en Californie.

"J'ai vendu 12 pistolets en seulement deux heures !" Interrogé par Fox News, Gabriel Vaughn, qui gère une armurerie à Petaluma (Californie, Etats-Unis) est aux anges : il a vu ses ventes d'armes et de munitions être multipliées par cinq depuis le début de la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis. Ce phénomène surprenant concerne particulièrement les Etats et les villes les plus touchés par le Covid-19, comme Los Angeles et New York, rapporte le Los Angeles Times (article en anglais) lundi 16 mars.

>> Confinement, conséquences économiques... Suivez toute l'actualité liée au coronavirus dans notre direct

Sur Twitter, plusieurs journalistes ont montré des images d'armureries pleines de clients, ou de files d'attente devant des magasins spécialisés. "Les clients me disent qu'ils ont peur de ce qui arrivera si les gens sont à court de nourriture et de fournitures, et qu'ils doivent protéger leurs familles", écrit l'une d'entre elles.

Queues to buy guns in LA

Buyers tell me they’re scared of what will happen if people run out of food and supplies, and they need to protect their families. We’re live on @TheTodayShow as #coronavirus panic hits LA. pic.twitter.com/2KqGPZfNo4 — Amelia Adams (@AmeliaAdams9) March 15, 2020

Crowded gun store in Culver City today... shopper there was told demand/traffic is being driven by #Coronavirus concerns pic.twitter.com/ZMavhczSSv — Lauren Lyster (@LaurenLyster) March 14, 2020

La plupart des acheteurs interrogés par le LA Times évoquent une forme de prudence dans le cas d'un effondrement de l'ordre social provoqué par la pandémie. "Ce n'est pas comme une panique active, mais plutôt une préoccupation : je veux m'assurer que tout le monde est bien préparé, moi, ma famille et mes amis", explique au quotidien une cliente qui a acheté son premier pistolet ces derniers jours dans une armurerie d'Arcadia (Californie).

Mieux vaut être préparé et ne pas avoir besoin d'une arme que d'en avoir besoin et ne pas en avoir.Une cliente d'une armurerieau LA Times

Cette augmentation de l'activité se ressent également sur internet. Ammo.com, qui vend des munitions en ligne, a également vu son nombre de transactions bondir de 68% lors des dernières semaines, indique le quotidien américain.