Coronavirus : les vacances d’été menacées ?

Le gouvernement appelle à la patience tous les Français qui pensent d’ores et déjà à l’organisation de leurs vacances d’été. Alors que la date de fin du confinement reste hypothétique, le secrétaire d’Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari conseille la plus grande prudence : « La situation aujourd’hui est encore trop incertaine. Bien malin celui qui sait décrire demain l’offre de transports et qui sait exactement le moment où nous allons commencer à déconfiner ».

Des transports réservés à des priorités

Une situation difficile à anticiper pour le gouvernement, pour lequel la priorité est de toute façon ailleurs. « Nous travaillons sur différents scénarios pour préparer la reprise de l’activité », ajoute Jean-Baptiste Djebbari. Pour l’heure, l’essentiel des transports est dédié à la continuité de la vie du pays, notamment la livraison de nourriture ou le déplacement de personnes malades.