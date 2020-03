Coronavirus : les supermarchés pris d'assaut

Partout en France ces derniers jours, nous assistons à une véritable ruée sur les supermarchés à cause. Dans la région lyonnaise, embouteillage dans les rayons ce samedi 14 mars : plus d'une heure d'attente aux caisses. Dehors, sur le parking, les chariots et les coffres de voiture sont pleins à craquer. "Je n’en sais rien, j'ai pris n'importe quoi", répond une cliente quand on lui demande ce qu'elle a acheté.

"On assiste à une véritable frénésie d'achat sur quelques catégories de produits"

Dans la région lilloise, le personnel tente d'approvisionner les rayons... dévalisés aussitôt par les clients. La fréquentation de cet hypermarché explose : plus 80% selon le patron. "C'est un comportement qu'on observe depuis quelques jours et qui s'est amplifié hier (vendredi 13 mars). On assiste à une véritable frénésie d'achat sur quelques catégories de produits." Les courses en ligne ont également explosé sur la même période.