Coronavirus : les sportifs à nouveau privés de leurs salles de sport

Dans plusieurs grandes villes, les salles de sport vont devoir fermer leurs portes pour lutter contre le coronavirus. À Lyon (Rhône), de nombreux clients ne comprennent pas cette décision. "On était tous heureux et le fait de reperdre tout ça, c'est triste", déplore l'un d'eux. Du respect des gestes barrières à la désinfection des machines, le personnel estime avoir pris toutes les précautions afin de respecter les recommandations gouvernementales. La nouvelle est encore plus difficile à accepter, d'autant plus qu'elle va entraîner pour de nombreuses personnes une baisse de revenus, et par extension de qualité de vie.

Le pire moment de l'année

Le secteur, qui emploie 50 000 personnes, déplore que cette mesure soit prononcée au pire moment de l'année. Les offres proposées durant le mois de septembre permettent traditionnellement aux gérants et propriétaires de réaliser de très bons chiffres. Ce ne sera pas possible cette année. De plus, l'absence de consultation préalable passe mal chez les professionnels.